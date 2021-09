Verkehrsunfall in Winterthur – Autofahrerin flüchtet nach Unfall Nach einem Unfall am Sonntagabend in der Winterthurer Innenstadt machte sich eine Autofahrerin aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach der Streifkollision mit einem anderen Auto prallte eine junge Autofahrerin in einen Kandelaber. Symbolfoto: Stapo Winterthur

Am Sonntagabend ereignete sich in der Winterthurer Innenstadt ein Verkehrsunfall mit zwei Personenwagen. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete eine beteiligte Lenkerin mit ihrem Fahrzeug, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.



Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr kurz vor 23.45 Uhr ein 27-jähriger Slowene mit seinem Fahrzeug von Töss herkommend auf der Zürcherstrasse in Richtung Hauptbahnhof. Zur gleichen Zeit fuhr eine unbekannte Lenkerin mit ihrem Fahrzeug in die gleiche Richtung und verursachte in der Unterführung Zürcherstrasse eine Streifkollision. Zur Klärung des Sachverhalts hielten beide auf dem Archplatz an, worauf der Slowene die Polizei alarmierte.

In Kandelaber geprallt

Noch vor Eintreffen der Patrouille fuhr die Frau davon, prallte wenig Meter später mit ihrem Fahrzeug in einen Kandelaber und fuhr dann mit ihrem mutmasslich stark beschädigten Fahrzeug weiter in Richtung Töss. Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen dunklen Kleinwagen (VW Polo o. Ä.) handeln; die Lenkerin wird als eher jünger beschrieben.

