Mit E-Autos Klimabilanz frisieren – Autohändler unter Missbrauchsverdacht Der Bund verdächtigt die Importeure, zu tricksen und so seine Klimaziele zu torpedieren. Das zeigen unveröffentlichte Dokumente. Das Problem könnte sich weiter verschärfen. Stefan Häne

Neuwagen unter der Lupe: Der Bund hat « zu keinem Zeitpunkt Umgehungen der CO 2 -Gesetzgebung geduldet ». Foto: Jörg Oberheide

Die Schweizer Autoimporteure haben Post mit delikatem Inhalt erhalten. Das Bundesamt für Energie (BFE) hat bei ihnen «vermehrt mutmasslich rechtsmissbräuchliche Aktivitäten» festgestellt. So steht es in einem bislang unbekannten Schreiben an die Importeure, das vom 17. Dezember 2019 datiert. Bereits an einer Sitzung Ende Oktober 2019 hatte das BFE in einer – ebenfalls unveröffentlichten – Präsentation «mögliche Missbräuche» benannt. Beide Dokumente liegen dieser Zeitung vor. Worum geht es? Ein Teil der Branche torpediert offenbar die Klimaziele des Bundes, laut BFE mit zwei Tricks.