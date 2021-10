Sturmschäden in der Region Winterthur – Autolenker fuhr in Wiesendangen in umgestürzten Baum In der Nacht auf Donnerstag fielen in der Region Winterthur wegen eines Sturms mehrere Bäume auf die Strassen. Ein Autofahrer prallte in Wiesendangen in einen Baum, blieb aber unverletzt. Thomas Münzel

In der Nacht auf Donnerstag entwurzelte ein starker Herbststurm in der Region Winterthur mehrere Bäume. Diese fielen vereinzelt auf Verkehrsstrassen. Symbolfoto: PD

Am frühen Donnerstagmorgen zog ein markantes Sturmtief über Stadt und Land. Die Kaltfront hatte heftige Windböen mit im Gepäck. Die stärksten Böen im Raum Winterthur wurden in Wiesendangen gemessen. Laut Meteonews registrierte man dort in den frühen Morgenstunden eine Windgeschwindigkeit von 78 km/h. In Winterthur, Rickenbach und Neftenbach lagen die Böenspitzen zwischen 50 und 60 km/h. Auf dem Hörnli und dem Uetliberg tobte der Herbststurm besonders stark. Dort wurden Orkanböen von 110 und 134 km/h gemessen.

Mittlerweile gibt es eine erste Übersicht zu den Sturmschäden. Die Kantonspolizei Zürich erklärt auf Anfrage, dass man rund zwei Dutzend Meldungen erhalten habe, die im Zusammenhang mit dem Herbststurm stehen. Die Bandbreite reicht von heruntergerissenen Dachziegeln und umgewehten Bauabschrankungen bis hin zu umgestürzten Bäumen auf Strassen. Letztere gibt es auch aus den Bezirken Winterthur und Andelfingen zu vermelden.