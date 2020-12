Unfall im Kreis 12 – Autolenker kollidiert mit Zaun In der Nacht auf Samstag verlor ein 20-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen BMW und prallte in einen Zaun. red

Auf Höhe der Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz prallte der Fahrer in einen Zaun. Screenshot: Google Maps

Am Samstagmorgen, kurz vor 2.30 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autolenker mit einem schwarzen BMW von der Glattparkstrasse herkommend durch die Aubruggstrasse in Richtung Schwamendingen. Auf Höhe der Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Zaun. Wie die Stadt Polizei Zürich in ihrer Mitteilung weiter schreibt, wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug und am Zaun entstand jedoch grosser Sachschaden.