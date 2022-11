Tödlicher Unfall in Pfungen – Autolenker stirbt nach Kollision mit Kandelaber Am Samstagmorgen kam ein 56-Jähriger in Pfungen von der Strasse ab. Er verstirbt trotz Reanimationsversuchen noch auf der Unglücksstelle.

Tödlicher Selbstunfall in Pfungen: Der Verkehr musste umgeleitet werden. Foto: Symbolbild Kantonspolizei Zürich

Gemäss einer Meldung der Kantonspolizei Zürich ereignete sich der tödliche Unfall gegen 8.30 Uhr am Samstagmorgen. Der 56-jährige Mann war mit seinem Auto auf der Weiacherstrasse in Pfungen unterwegs in Richtung Winterthur. Dabei sei er aus bisher unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen und mit einem Kandelbar am rechten Fahrbahnrand kollidiert. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte jedoch ein medizinisches Problem zum Selbstunfall geführt haben.

Der Mann war bereits nicht mehr ansprechbar, als er von Helfern aus dem Fahrzeug geborgen wurde. Sie begannen umgehend mit der Reanimation, doch der Verunglückte starb noch auf der Unfallstelle.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.