Wirtschaftsstandort Winterthur – Autoneum rechnet mit zweistelligem Millionenverlust Die Werke des Winterthurer Autozulieferers sind nun auch in Europa und den USA wieder angelaufen. Doch Corona werde «tiefe Spuren» im Ergebnis des ersten Halbjahrs hinterlassen. Michael Graf

Nach einem von Produktionsproblemen in den USA getrübten Geschäftsjahr 2019 hat die Corona-Krise den Winterthurer Autozulieferer Autoneum mit voller Wucht getroffen. Foto: Enzo Lopardo

Schon im März hat der Winterthurer Autozulieferer Autoneum in China die Produktion wieder hochgefahren. Sie nähere sich dem Vorkrisenniveau an, schreibt der Konzern am Mittwoch. Jetzt habe man auch in den zwei grössten Märkten des Konzerns, Europa und den USA, die Produktion «schrittweise» wieder aufgenommen, nachdem die Hersteller diese Ende März komplett eingestellt hatten. Noch produziert Autoneum mit reduziertem Volumen.

«Nicht absehbare» Kostenfolgen

Das finanzielle Ausmass der Corona-Krise sei für Autoneum weiterhin nicht abschätzbar und hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, heisst es in der Mitteilung weiter. Bereits heute sei aber erkennbar, dass trotz massiver Kostensenkungsmassnahmen im ersten Halbjahr 2020 mit einem Konzernverlust «im höheren zweistelligen Millionenbereich» zu rechnen sei.

Immerhin habe man die produktionsfreie Zeit genutzt, die Prozesse in einigen Werken in Nordamerika zu verbessern. Der Turnaround verlaufe planmässig. Anhaltende Schwierigkeiten in Werken in Nordamerika hatten im vergangenen Jahr bei Autoneum bereits vor der Corona-Krise zu einem Konzernverlust von 77 Millionen im Jahr 2019 - und zum Abgang des CEOs Martin Hirzel - geführt.