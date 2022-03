Wirtschaft in Winterthur – Autoneum schaltet einen Gang höher Der Automobilzulieferer mit Sitz in Töss macht wieder Gewinn und ist profitabler geworden. Till Hirsekorn UPDATE FOLGT

Autoneum stellt unter anderem Hitzeschilder für Autos her, wie hier in der automatischen Produktion in Sevelen SG. Foto: PD

Nach schwierigen Jahren ist Autoneum 2021 wieder in die Gewinnzone gerutscht und profitabler geworden, wie das Winterthurer Unternehmen mit Sitz an der Schlosstalstrasse am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz ist zwar leicht zurückgegangen, auf rund 1,7 Milliarden Franken (-1,6 Prozent). Nach einem Verlust von 10,7 Millionen Franken im Jahr 2020 weist Autoneum 2021 nun aber wieder einen Gewinn von 30,1 Millionen Franken aus. Die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) verdoppelte sich auf 3,4 Prozent.



Entsprechend kündigt Autoneum an, an der Generalversammlung wieder eine Dividende von 1.50 Franken pro Aktie auszahlen zu wollen. Dort kommt es auch zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. This E. Schneider, der zu den Gründungsmitgliedern gehört, tritt nach elf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl an.