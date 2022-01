Sanierung der Kempttalstrasse – Autopendlern blüht ein weiter Umweg Die Kempttalstrasse ist im Oberland ein wichtiger Zubringer zur A1 und A53. Ab März wird sie in Fehraltorf ein halbes Jahr lang saniert. Heinz Zürcher

In Fehraltorf wird der Belag der Kempttalstrasse erneuert. Ein Vorprojekt lag bereits 2009 vor. Symbolfoto: Michael Scherrer

Wer auf dem Weg zur Arbeit über Fehraltorf fährt, wird sich ab März gedulden müssen. Denn ab dann und noch bis September wird im Dorf die Kempttalstrasse saniert und teilweise ganz gesperrt. Die Durchfahrtsstrasse ist ein wichtiger Zubringer zur A1 in Effretikon und zur A53 in Hinwil. Täglich wird sie von über 12’000 Autos befahren.

«Die Sanierung kommt einer Operation am offenen Herzen gleich», sagte Thomas Maag, Mediensprecher der Baudirektion, am Montagabend an einer virtuellen, fast eineinhalb Stunden dauernden Orientierung auf Youtube. Zur Info wurde die Bevölkerung der ganzen Region per Flugblatt eingeladen. 600 Interessierte schalteten sich live zu, noch einmal so viele haben die Aufzeichnung am Dienstag angeschaut.