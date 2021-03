Autotreff in Winterthur – Autoposer-Treffen in der Halle 53 Am Sonntag haben sich in der Sulzerhalle 53 rund 40 Autofans für ein Fotoshooting getroffen. Die Stadtpolizei Winterthur kontrollierte nur. Gregory von Ballmoos

Autofans trafen sich am Sonntagmittag im Parkhaus in der Sulzerhalle 53 für ein Fotoshooting. Die Polizei kontrollierte und wies einige wenige weg. Foto: hit

Rund 40 Autofans trafen sich am Sonntag kurz nach 13 Uhr zu einem Fotoshooting in der Halle 53. «Wir feiern heute die Saisoneröffnung», sagte eine Teilnehmerin. Der Plan: kurz Fotos schiessen und dann wieder verschwinden. Organisiert habe man sich via Instagram, sagt die junge Frau, die einen schwarzen Honda fährt und sich zur «Tunerszene» zählt.

«‹Autotuner› schrauben häufig selber an ihren Autos rum, während es bei den Posern fast nur um den Lärm geht», erklärt sie den Unterschied zwischen den beiden Autofan-Gruppen. Zudem seien die Autos der Poser meist deutlich teurer. Während die einen also eher einen alten Golf Country (einen VW Golf SUV) reparieren, fahren die anderen ihren 130’000-Franken-BMW aus. «Leasing macht es möglich.»