«Billettschalter soll bleiben? Wers glaubt!»

National- und nun auch Ständerat bremsen die Schliessung von Billettschaltern in Post- oder Avec-Läden, wie es sie etwa in Wiesendangen, in Seuzach, in Elgg oder in Bassersdorf gibt. Die Schalterkunden wollen mehr als einen Aufschub des Themas.