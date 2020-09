Prozess in Winterthur – «Backen aufgebläht»: Mutter steht wegen versuchter Tötung ihres Babys vor Gericht Sie trank eine ganze Flasche Gin und soll dann ihr halbjähriges Kind gewürgt haben. Nun droht der Frau, die einen Filmriss geltend macht, eine Freiheitsstrafe. Mirko Plüss

«Warum sollte ich sie verletzen?», fragte die Mutter vor Gericht.

«Unter der Wirkung des Alkohols fiel sie vom Sitzbank zu Boden. Die Beschuldigte kroch sodann in Richtung Wohnzimmer zur auf dem Boden liegenden Tochter. Dann packte sie das Kleinkind mit der rechten Hand am Hals und sagte ‹ich töte dich›. Sie drückte die Gurgel des Mädchens zu, so dass sich die Backen des Kleinkindes aufblähten.»