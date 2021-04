Gitarren in Winterthur – Backstage verlässt die Altstadt Der Gitarrenladen Backstage hat von Anfang an auf Nischenprodukte gesetzt, um dem Onlinehandel die Stirn zu bieten. Helmut Dworschak

Seit 2011 an der Neustadtgasse: Der Gitarrenladen Backstage. Foto: PD

Gibt es im Deutweg mehr Musiker als in der Altstadt? Das wisse er nicht, sagt Jvo Trachsel lachend. Und es ist auch nicht der Grund für den Umzug des Gitarrenladens Backstage: «Wir brauchen mehr Platz, das alte Lokal wurde zu klein.» Das Angebot sei über die Jahre hinweg stetig gewachsen. «Wir haben darum seit einiger Zeit die Augen offen gehalten und nun etwas Wunderbares gefunden.» Im Mai 2011 hatten Trachsel und Björn Schmelter den Laden an der Neustadtgasse eröffnet, vor fast zehn Jahren also.

Der Umzug beginnt am Freitag, eine Woche später ist bereits Neueröffnung an der Tösstalstrasse 77, in der Nähe des Schwimmbads Geiselweid. «Soft» werde der Neustart gefeiert, sagt Trachsel; die richtige Party ist für die Zeit nach der Pandemie geplant. Am neuen Ort wird es mehr Platz haben für das wachsende Sortiment, zu dem auch Synthesizer gehören, und auch mehr Raum für das Austesten der Instrumente.