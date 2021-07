Viel Wasser in Sihl und Limmat – Noch mehr Regen: So bereitet sich Zürich auf das Hochwasser vor Droht dem Kanton Zürich ein Hochwasser wie 2005? Die Fachleute beobachten die Situation rund um die Uhr, sind aber zuversichtlich. Hélène Arnet

Der 2017 gebaute Schwemmholzrechen oberhalb von Langnau am Albis hat in den letzten Tagen viel Holz aus der Sihl gefischt. Dieses könnte sonst den Durchlass unter Brücken oder unter dem Hauptbahnhof verstopfen. Foto: Dominique Meienberg

Limmat und Sihl gehen hoch, in gewissen Bereichen schwappt das Wasser übers Ufer. Die Hochwasserfachstelle warnt wegen starker Strömung, die Stadtpolizei Zürich hat am Wochenende deshalb das Baden und Bööteln in der Limmat verboten. Und weitere Niederschläge, insbesondere im Einzugsgebiet der Sihl, sind gemeldet.

Droht wieder ein Hochwasser wie 2005, als Zürich nur knapp einer Katastrophe entging? Zürichs Glück war damals, dass das Niederschlagszentrum über dem Berner Oberland lag. Fachleute haben aber berechnet, dass bei einer ähnlichen Niederschlagsmenge über der Sihl die Zürcher Innenstadt und der Hauptbahnhof bis zu einem halben Meter unter Wasser gestanden wären. Denn grosse Teile von Zürich liegen auf einem natürlichen Schwemmkegel der Sihl.