Gemeinde Flaach – Badewasser laut Labortests nur «akzeptabel» Die Qualität des Rheinwassers sei an allen getesteten Orten gut bis sehr gut – mit einer Ausnahme, schreibt das Interkantonale Labor. Nicole Döbeli

Das Interkantonale Labor hat die Badewasserqualität des Rheins am 31. Juli 2023 kontrolliert. Wie das Labor mitteilt, ist die Wasserqualität bis auf eine Ausnahme an allen geprüften Standorten sehr gut respektive gut. Die Ausnahme betrifft die Wasserqualität bei der Badestelle «Campingplatz Flaach», die zum Zeitpunkt der Untersuchung nur mit «akzeptabel» bewertet wurde. Eine Erklärung für diesen Befund liefere die schlechte Wasserqualität der Thur am Untersuchungstag. Aufgrund der noch nicht vollständigen Durchmischung mit dem Rhein auf Höhe des Campings Flaach sei dort der Einfluss der Thur noch deutlich zu spüren. Die Bewertung für den Camping Flaach erstaune deshalb nicht, schreibt das Labor.

Nicole Döbeli

