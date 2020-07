Abo Zuckerbäckerin in Elgg «Ich mache keine Buttercreme, das ist einfach nicht fein»

Ramona Pomahatsch-Hollenstein arbeitet nachts in einer Bäckerei, tagsüber stellt sie in ihrer Küche Torten und Zuckerfiguren her. Bald eröffnet sie in Elgg einen eigenen Laden.