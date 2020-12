Take-away oder nicht? – Bäckereien sind mit unklaren Sonntagsregeln überfordert Die Polizei schloss am Sonntag zwangsweise Bäckereien im Tösstal. In der Branche herrscht Verunsicherung. Nicole Döbeli

Die Bäckerei Schneider in Töss blieb am Sonntag als Café und Take-away geöffnet. Archivbild: Marc Dahinden

Sämtliche Filialen und Cafés der Bäckerei Rössler blieben letzten Sonntag ganz geschlossen: «Die Regeln waren uns nicht klar genug», sagt Ruth Rössler. Zum Unternehmen gehören zwei Filialen in Winterthur und je eine in Hettlingen, Pfungen und Neftenbach. In Pfungen und Neftenbach betreibt die Bäckerei zudem je ein Café, doch auch diese blieben am Sonntag zu.

Anders hielt es die Bäckerei Schneider, die in Flaach und Winterthur Töss je eine Filiale betreibt. Der Laden in Flaach blieb zu, aber das Café in Winterthur geöffnet und auch Take-away gab es dort: «Kafi und Gipfeli zum Mitnehmen bieten wir ja sonst auch an», sagt Yvonne Schneider.