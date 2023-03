Frauen reden über Sicherheit: Annalena Baerbock (Mitte) mit anderen Aussenministerinnen Mitte Februar an der Sicherheitskonferenz in München. Foto: Imago

Ein Raum voller Frauen, mitten unter ihnen Annalena Baerbock: Fast 100 Ministerinnen, Nobelpreisträgerinnen, Schauspielerinnen und Menschenrechtlerinnen trafen sich jüngst an der traditionell männerlastigen Münchner Sicherheitskonferenz, um über die Möglichkeiten feministischer Aussenpolitik zu sprechen. Wo immer die deutsche Aussenministerin zuletzt auftrat, ob in Bosnien, Nigeria, Indien oder Usbekistan, umgab sie sich mit Frauen: Das garantiert schöne Bilder und Worte für die Heimat – und verdeutlicht, was ihr wichtig ist.