Trauer im Bündner Bärenland – Bärin Jambolina in Arosa gestorben Die neuste Bewohnerin des Bärenlands im Kanton Graubünden stand vor einer Zahnoperation. Über die Hintergründe des Todes ist noch nichts bekannt.

Grosse Trauer in Arosa: Jambolina hat sich im Bärenland sehr wohl gefühlt. Foto: Arosa Tourismus/Veit Fritz via Keystone (Archiv)

Braunbärin Jambolina ist tot. Das bestätigte eine Wärterin des Bärenparks gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Hintergründe des Todes werden derzeit noch abgeklärt.

Wie die Südostschweiz online schrieb, wollte TV Südostschweiz eine geplante Zahnoperation der Bärin live übertragen. Dazu kam es aber nicht.

Die Bärin Jambolina in ihrer neuen Heimat in Arosa. Video: Tamedia

Jambolina war vor ihrer Ankunft im Dezember 2020 in Arosa in einem Zirkus in der Ukraine unter teilweise miserablen Bedingungen aufgetreten. Im Bündner Bärenland war sie auf den verstorbenen Napa gefolgt. Die Stiftung «Vier Pfoten» hatte sich damals dem Schicksal der Braunbärin angenommen und die Rettung geplant.

SDA/fal

