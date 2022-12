Stadtklima-Initiativen in Winterthur – Bäume und Velowege statt Strassen? Der Stadtrat sieht kaum Spielraum Der Stadtrat hält die beiden Stadtklima-Initiativen für nicht umsetzbar. Sein Gegenvorschlag enthält etwa viel weniger Grünflächen. Das sorgt bei den Initianten für grosse Enttäuschung. Delia Bachmann

Die Winterthurer Initianten der Stadtklima-Initiativen rollten den Velos und Bäumen im April 2021 den roten Teppich aus. Foto: Marc Dahinden

Mehr Bäume und Velos statt Autos und Asphalt. Das fordern zwei Initiativen, die der Verein Umverkehr in diversen Städten lancierte. In Winterthur wurden die «Gute-Luft-Initiative» und die «Zukunftsinitiative» im August 2021 eingereicht. Diese fordern, dass in den nächsten zehn Jahren insgesamt zehn Prozent der gesamten Strassenfläche umgewandelt werden. Die eine Hälfte soll zu Grünfläche umgewandelt werden, die andere wäre Fussgängern, Velos und ÖV vorbehalten. Die beiden Initiativen sehen vor, dass pro Jahr jeweils 0,5 Prozent an grünen respektive autofreien Flächen hinzukommen.