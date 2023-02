Heisse Städte – Bäume verringern Hitze-Todesfälle massiv Hitze-Hotspots sind in Städten gang und gäbe. Im Zusammenhang mit Hitzetoten könnte einer Studie zufolge die Anzahl der Opfer um ein Drittel verringert werden, wenn die Bepflanzungen erhöht würden.

Bäume bringen im Sommer eine willkommene Abkühlung in der Stadt: Der Park West in Rheinfelden. Foto: Keystone

Das Pflanzen von mehr Bäumen in Städten könnte einer Studie im Fachblatt «The Lancet» zufolge die durch Hitze ausgelösten Todesfälle um rund ein Drittel verringern. Untersucht wurden Hitzetote in 93 Städten in Europa, darunter auch in Zürich, Genf und Basel.

Die Modellrechnungen ergaben, dass dafür die Bepflanzung auf rund 30 Prozent der Fläche in Städten erhöht werden müsste. Dies würde im Schnitt die Temperatur während heisser Sommermonate um 0,4 Grad Celsius sinken lassen.

Derzeit stehen in städtischen Regionen in Europa der Studie zufolge gerade einmal auf knapp 15 Prozent der Fläche Bäume.

Die Studie untersuchte 6700 direkt auf hohe Temperaturen zurückzuführende Todesfälle in 93 Städten in Europa im Jahr 2015. Ein Drittel davon hätte durch die entsprechende Baumpflanzung verhindert werden können, schreiben die Wissenschaftler um Tamar Iungman vom Institut für globale Gesundheit in Barcelona.

