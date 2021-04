Kontroverse Kampagne eingestampft – BAG fürchtete schon im Sommer, die Jungen nicht mehr zu erreichen «Sei kein Arsch!»: Interne Dokumente zeigen, wie der Bund schon vor Monaten plante, die jüngeren Generationen gezielt anzusprechen. Konrad Staehelin

Junge sollen den Joint allein zu Ende rauchen: Letztlich nicht realisierte Kampagne des BAG. Foto: Screenshot

Dass es unter vielen Jugendlichen gärt, was sich nun teilweise auf den Strassen entlädt, erahnte der Bund schon vor Monaten. In einer internen Studie, die Ende Oktober 2020 erhoben wurde, nahm sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) der Jugend in einem Unterkapitel an. Das zeigen Dokumente zur Kommunikationsstrategie des BAG, die die SonntagsZeitung gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hat.

Junge Menschen würden unter den sozialen Einschränkungen leiden, weil der physische Zugang zu ihren Freundeskreisen für ihre Entwicklung eine wesentliche Voraussetzung bedeute, heisst es dort. Die Studie baut auf Interviews mit Experten aus verschiedenen Disziplinen auf und entstand als Zusammenarbeit zwischen dem BAG und der Zürcher Kommunikationsagentur Rod.