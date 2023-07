Das Bestellen eines Bagels ist in den USA der unscheinbare Anfang einer zunehmend komplexen Gewissens- und Appetiterforschung. Foto: PD

Reisen bildet. Nicht zuletzt auch kulinarisch. Das ist mir aktuell grad mal wieder klar, weil ich mich zum Zeitpunkt dieser Kolumne in den USA befinde. Nun mag man einwenden, dass uns die amerikanische Küche ja durchaus bekannt und der Bildungseffekt somit beschränkt sein dürfte. Denkste. Es ist wohl wahr, dass das, was uns in Nordamerika auf den Teller kommt, nicht fremd ist. Doch wie es auf den Teller kommt, das ist, wo sich einem wirklich neue Welten auftun.

Nehmen wir als Beispiel den Bagel, dieses runde Gebäck, mit dem Loch in der Mitte. Allein von seinem Aussehen her würde man es doch für die Brot gewordene Einfachheit halten, eine buchstäblich rundum überschaubare Backware. Sozusagen Zen zum Reinbeissen. Aber wenn ich im Lokal einen Bagel bestelle, ist das nur der unscheinbare Anfang einer zunehmend komplexen Gewissens- und Appetiterforschung.

Ja aber wie ich den Bagel denn haben möchte, fragt mich der freundliche Mann hinterm Tresen. Mit Sesam oder mit Zimt oder ohne alles, was wirklich ohne alles ist, oder mit allem (was dann nicht etwa sowohl Sesam und Zimt, sondern mit Sesam, Mohn, getrockneten Zwiebeln und Knoblauch bedeutete). Und ob ich den Bagel getoastet haben möchte und mit Streichkäse und wenn ja, mit welchem.

Während wir in der Schweiz die Speisekarte eines Restaurants wie die Steintafeln mit den zehn Geboten anschauen und schon Schweissausbrüche kriegen, wenn wir statt Nudeln lieber Reis als Beilage haben möchten, ist in den USA das gedruckte Menü nur eine Skizze, auf deren Grundlage dann die genaue Zubereitung erst noch gemeinsam ausdiskutiert werden muss.

Vom gekochten Ei bis zum Kürbiskuchen und vom Krabbensandwich-Belag bis zur Donut-Bestreuung – jede Bestellung hat mehr Variationsmöglichkeiten, als es Züge in einem Schachturnier gibt und erfordert sämtliche sprachlichen Fähigkeiten. Nur schon bis man sich überhaupt mal das ganze Fachvokabular drauf geschafft hat, und selbst dann kann man sicher sein, dass einem der grosszügige Wirt immer noch eine weitere kulinarische Option vorschlägt, von der man noch nie gehört hat.

Sollte ich also von meiner Amerikareise nicht zurückkehren, wissen Sie nun, warum: Höchstwahrscheinlich bin ich bei der Bagel-Bestellung am Flughafen hängen geblieben.

