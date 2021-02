S35 nach Elgg eingeschränkt – Bahnhof Räterschen wird zehn Monate lang umgebaut Die SBB investieren 7,5 Millionen Franken. Während des Umbaus kommt es zu Einschränkungen und Nachtarbeiten. Nicole Döbeli

Erhöhte Perrons werden künftig bequemes Ein- und Aussteigen erlauben. Foto: Madeleine Schoder

Von Januar 2021 bis November 2021 bauen die SBB den Bahnhof Räterschen in Elsau um. Für 7,5 Millionen Franken sollen Perrons, Treppen und Rampen behindertengerecht ausgebaut werden, sodass Reisende stufenfrei in Niederflurzüge ein- und aussteigen können. Die Audioanlage und die Beleuchtung des Bahnhofs werden ebenfalls erneuert, und das Perron in Richtung Winterthur wird verlängert, damit es trotz der Kurve auf der ganzen Länge benutzt werden kann.

Velostation verlegt

Während der Arbeiten kommt es zu Einschränkungen. Die S35 nach Elgg fällt zwischen dem 24. Februar und dem 12. Juni zwischen 23 Uhr und 0.45 Uhr aus, da die Strecke nur einspurig befahrbar ist. In dieser Zeit fahren Busse statt Züge zwischen Winterthur und Elgg. Von Ende Februar bis Ende Juni wird zudem die Velostation an der Stationsstrasse provisorisch auf die gegenüberliegende Strassenseite verlegt. Die SBB raten, etwas mehr Zeit einzurechnen mit dem Velo.

Um den Bahnhof behindertengerecht zu gestalten, ist er es während einiger Wochen überhaupt nicht: Beide Rampen sind vom 1. März bis zum 11. April gesperrt. In dieser Zeit können nur die Treppen benutzt werden. Wer auf alternative Wege angewiesen ist, kann sich ans SBB Call Center Handicap (0800 007 102, kostenlos) wenden.

Erhöhter Lärm

Die SBB kündigen zudem Nachtarbeiten zwischen Februar und Juni an. Das zum einen, um den regulären Zugverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, und zum anderen, um die Sicherheit der Arbeitenden zu gewährleisten. Vor allem in den Kalenderwochen 9 bis 18 und 24 bis 26 könne es zu erhöhtem Lärm kommen. Anwohnende werden per Brief über die genauen Daten informiert.