Big Data an Zürichs Einkaufsmeile – Bahnhofstrasse: Neu messen Laser die Passantenströme Zählgeräte an Hausfassaden sollen Detailhändlern, Immobilienbesitzern und der Stadt genauere Angaben zu Kundenfrequenzen an der Bahnhofstrasse liefern. Der Datenschutz sei gewährleistet, heisst es. Martin Huber

Von den Zahlen erhoffen sich die Detailhändler neue Erkenntnisse über das veränderte Konsum- und Shoppingverhalten. Im Bild: Sonntagsverkauf an der Bahnhofstrasse im vergangenen November. Foto: Urs Jaudas

Samstagnachmittag an der Bahnhofstrasse. Viele dürften sich schon gefragt haben, wieviele Menschen sich an einem solchen Tag dort jeweils tummeln. «Bisher war es ein Blindflug», sagt Anthony Welbergen, Sekretär der Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse, der rund 120 Geschäfte und Eigentümer angehören.

Immer wieder erhalte er Anfragen zu den Passantenfrequenzen an Zürichs bekanntester Geschäfts- und Einkaufsstrasse, weil diese wichtige Aufschlüsse geben für den Detailhandel, Finanzinstitute und die Immobilienbranche.

Allerdings fehlten laut Welbergen bisher verlässliche Daten zum Menschenaufkommen an der Bahnhofstrasse. Was einigermassen erstaunt, angesichts ihres Renommees. In internationalen Rankings der teuersten Standorte taucht die Zürcher Bahnhofstrasse regelmässig weit vorne auf. Doch jetzt sollen die Passantenströme dort genauer erfasst werden – mit Laserscannern an den Fassaden von drei Liegenschaften im oberen, mittleren und unteren Teil.