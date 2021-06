Hagelgewitter sorgt für Chaos – Bahnverkehr im Berner Jura wegen Unwetter unterbrochen Auch am Mittwoch sorgen starker Regen und grosse Hagelkörner für Schäden und Überflutungen. Viele Züge fallen derzeit aus. UPDATE FOLGT

Nach den heftigen Niederschlägen in den letzten Tagen ziehen heute wieder Gewitter über die Schweiz. Video: 20min

Zwischen Sonceboz-Sombeval BE und La Chaux-de-Fonds NE respektive Moutier BE fallen derzeit sämtliche Züge aus. Grund ist ein Unwetter, wie der Verkehrsinformation der SBB am Mittwochabend mitteilte. Die Bahnlinien sind seit 19 Uhr respektive 19.30 Uhr unterbrochen.

Auch zwischen dem Badischen Bahnhof in Basel und Freiburg im Breisgau ist der Bahnverkehr im Moment wegen eines Unwetters unterbrochen. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Grosser Schaden in Cressier: Unwetter sorgen diese Woche für Schäden in Millionenhöhe. Foto: Keystone

Einschränkungen wegen Unwettern meldete die Verkehrsinformation auch auf der Bahnstrecke zwischen Olten und Bern. Züge fallen aus oder werden umgeleitet.

Zu allfälligen Personen- oder Sachschäden gab es vorerst keine Angaben. Wie lange die Unterbrüche dauerten, war vorerst unklar.

64 Millimeter Regen in 30 Minuten

Laut SRF Meteo handelte es sich um ein Hagelgewitter. Die Hagelkörner seien teilweise drei bis vier Zentimeter gross gewesen. Auf einem Bild aus einem Garten in Sonceboz-Sombeval ist eine zentimeterdicke weisse Schicht aus Hagelkörnern zu sehen, denen die Gartenpflanzen zum Opfer fielen.

Wie Meteoschweiz auf Twitter mitteilte, sind im Vallon de Saint-Imier in nur einer halben Stunde fast 64 Millimeter Regen gemessen worden. Die Stundensumme lag über 80 Millimeter.

Bereits am Mittwochnachmittag wurden laut SRF Meteo schon 9000 Blitzeinschläge gezählt.

Für Teile des Kantons Aargau galt eine Unwetterwarnung der Stufe Rot.

SDA/step

