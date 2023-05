Zwischen Marthalen und Dachsen – Bahnverkehr vorübergehend unterbrochen Die Linien S12 und S33 können derzeit nicht zwischen Marthalen und Dachsen verkehren.

Wie die SBB auf ihrer Webseite mitteilen, ist der Bahnverkehr zwischen Marthalen und Dachsen derzeit unterbrochen. Betroffen seien die Linien S12 und S33. Reisende müsssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Zwischen Marthalen, Bahnhof und Dachsen, Bahnhof verkehren Ersatzbusse. Wie es in der Mitteilung der SBB weiter heisst, dürfte der Streckenunterbruch bis etwa am Dienstagnachmittag um 15 Uhr andauern. Reisenden zwischen Winterthur und Schaffhausen wird empfohlen, in Bülach umzusteigen. Weitere Informationen zu den aktuellen Verbindungen sind im Online-Fahrplan der SBB zu finden.

zim

