Wetterwarnung für Winterthur – Bald fegt Herbststurm Ignatz über die Stadt Meteorologe Christophe Voisard rechnet am Donnerstag in Winterthur mit Windspitzen von 70 bis 90 Stundenkilometern. Und er rät eindringlich: «Verzichten Sie auf Waldspaziergänge.» Thomas Münzel

Es wird ungemütlich in Winterthur: Meteo Schweiz erwartet nicht nur starke Sturmböen, sondern auch bis zu 15 Liter Regen pro Quadratmeter. Foto: Stefan Schaufelberger

Die ersten Vorboten des Herbststurms Ignatz waren in Winterthur schon am Mittwoch gut zu spüren. Der Wind nahm um die Mittagszeit immer mehr an Fahrt auf. Die Wetterstation in Oberi mass um 13 Uhr eine Windgeschwindigkeit von über 40 km/h. In der Stadt wurden wegen einiger heftiger Windböen bereits vereinzelt kleinere Bauabschrankungen umgeweht und Fassadennetze aufgerissen.

Doch das war erst das Vorspiel. In der Nacht auf Donnerstag wird es dann mit der nahenden Kaltfront noch deutlich stürmischer. «Wir erwarten in Winterthur ab 4 Uhr morgens Windspitzen zwischen 70 und 90 Stundenkilometern», sagt Meteorologe Christophe Voisard von Meteo Schweiz. Im Verlauf des Tages werde der Herbststurm dann aber langsam nachlassen. Doch selbst um 12 Uhr rechnet Voisard noch mit Windböen von bis zu 60 km/h.