Shopping in Winterthur – Bald ist das Untertor wieder komplett Ein Kosmetikgeschäft schliesst die letzte Lücke an der Ladenstrasse in der Winterthurer Altstadt. Einzig die ehemalige Kultbeiz Gotthard bleibt noch länger eine Baustelle. Delia Bachmann

Das Kosmetikgeschäft Rituals zieht in die letzte leer stehende Liegenschaft am Untertor. Foto: Madeleine Schoder

In den letzten Monaten gab es am Untertor einige Rochaden. Im Herbst schlossen die Kultbeiz Gotthard und das Giahi-Tattoostudio ihre Türen. Davor machten H&M und Tezenis zu. Später folgten Ochsner Shoes und schliesslich die Modissa diesen Sommer. Mit den letzten zwei Filialen des Modehauses in Zürich und Winterthur verschwand auch das Traditionsgeschäft von der Bildfläche.