Verein sucht Freiwillige in Winterthur – Bald kurven E-Rikschas durch die Stadt Mit E-Rikschas wollen drei Frauen aus Winterthur ältere Menschen aufs Bäumli oder ins Kafi bringen. Noch sucht der Verein freiwillige Fahrer, die ab und zu in die Pedale treten. Delia Bachmann

Die drei Frauen im Vorstand drehen eine Proberunde mit der E-Rikscha: Sibylle Vogelsang (auf dem Sattel), Esther Müller-Meyre (Mitte) und Karin Koch. Foto: Madeleine Schoder

Die erste E-Rikscha steht schon vor dem Haus von Sibylle Vogelsang an der Winzerstrasse: ein Stadtflitzer in edlem Schwarz mit rotem Regendach. Die 56-jährige Sozialpädagogin holt das gemeinnützige Projekt «Radeln ohne Alter» zusammen mit Esther Müller-Meyre (78) nach Winterthur. Neu ist auch Karin Koch im Vorstand, die sich um Finanzfragen kümmert. Die Idee für das Projekt entstand vor zehn Jahren in Dänemark: Mit der Rikscha nehmen Freiwillige ältere und nicht mehr so mobile Menschen kostenlos mit auf einen Ausflug in die Umgebung.