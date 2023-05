Abstimmung in Winterthur – Bald machts «Ding-Dong» für einen «Lohn zum Leben» Das Komitee für einen 23-Franken-Mindestlohn will breit mobilisieren für ein Ja zur städtischen Initiative. Und schickt ihre Anhänger dafür von Tür zu Tür. Till Hirsekorn

Adriana Santos putzt für 19,60 Franken in der Gastrobranche. «23 Franken Lohn pro Stunde würden für mich schon viel ändern», sagt sie. Foto: Roger Hofstetter

«Buona sera a tutti!» Adriana Santos hat ein breites Lachen im Gesicht, ist aber auch sichtlich nervös, als sie am Mittwochabend in der Anlage Teuchelweiher ihre berufliche und finanzielle Situation schildert – auch wenn die rund 40 Zuhörerinnen ihr wohlgesinnt sind. Das Komitee der Initiative «Ein Lohn zum Leben» (siehe Infobox) hatte Interessierte und Medien zu einem Mobilisierung-Event eingeladen, um sie für die Abstimmung vom 18. Juni einzustimmen. «Ich bin 49, Mutter, schwarz, Immigrantin, arbeite als Reinigungskraft in der Gastronomie und verdiene 19.60 Franken pro Stunde», fährt Santos auf Italienisch fort. 320 Franken mehr pro Monat, 4000 statt 3680? «Da würde sich für mich schon vieles ändern. Ich wäre nur schon weniger abhängig von meinem Partner.»