Umfahrung Wildberg – Bald rollt der grosse Verkehr durchs Dorf Die geplante Vollsperrung der Tösstalstrasse bedeutet für Wildberg viel Mehrverkehr. Aufregung löst das aber nicht aus. Rafael Rohner

In Schalchen ist die Durchfahrt auf der Kantonsstrasse ziemlich eng. Foto: Madeleine Schoder

Hans Graber wohnt in Schalchen fast direkt an der Hauptstrasse. Der ehemalige Gemeinderat bemerkt rasch, wenn etwas schiefläuft. So geschehen im Sommer 2019, als plötzlich viele schwere Lastwagen durchs Dorf fuhren. Die Kiesgrube in der Nähe musste aufgefüllt werden, dabei kam es im Dorf zu gefährlichen Manövern. Graber verschaffte seinem Ärger darüber an der Gemeindeversammlung Luft.

Danach verbesserte sich die Situation rasch. Doch nun droht die nächste grosse Belastung für das Dorf: Der Kanton hat vor, in der Nachbargemeinde Turbenthal ab April die Tösstalstrasse zu sanieren und einen neuen Kreisel zu bauen. Vorgesehen ist eine Vollsperrung der Strasse Richtung Wila bis maximal Ende August. So könnten die Arbeiten schneller und sicherer erledigt werden.