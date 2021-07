Schule in Winterthur – Bald sind die Tablets im Thek Nach den Sommerferien erhalten alle Sekundarschülerinnen und -schüler ein Tablet. Es soll das Papier nicht ersetzen, aber ergänzen. Elisabetta Antonelli

Die Reise führt in die Digitalisierung – auch in der Sekundarschule, die alle Schülerinnen und Schüler mit Tablets ausrüstet. Foto: PD

«Die Digitalisierung gehört schon lange zu unserem Leben», sagte Schulvorsteher Jürg Altwegg (Grüne) an der virtuellen Pressekonferenz am Montag. Corona habe die digitale Entwicklung sogar beschleunigt, schliesslich habe man beim ersten Lockdown im März 2020 innert zweier Tage auf Fernunterricht umstellen müssen.

Nach den Sommerferien geht es im Schulzimmer allerdings einen grossen Schritt weiter. Denn dann wird das Projekt «ICT-Sek» umgesetzt. «ICT» ist die Abkürzung für «Information and Communications Technology». Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe erhalten dann ein persönliches Tablet, das sie bis Ende Schulzeit nutzen können. Es soll einen modernen Unterricht ermöglichen, was den Anforderungen des Lehrplans 21 entspricht. Die Schulen hätten den wichtigen Auftrag, «die Schülerinnen und Schüler an eine sinnvolle, eigenverantwortliche und damit auch sichere Nutzung der digitalen Medien heranzuführen».