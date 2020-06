Coronavirus in Winterthur – Bald sind wieder alle Schalter offen Die Winterthurer Stadtverwaltung kehrt weiter in den Normalbetrieb zurück. Im Superblock sind wieder fast alle Schalter zugänglich, Bibliothekssäle und Freizeitanlagen öffnen. Michael Graf

Bereit für den Ansturm: Am Hauptsitz der Stadtverwaltung Winterthur sind schon seit längerem Wartezonen eingerichtet, am Eingang warten Sicherheitskräfte. Foto: Michael Graf

Das Steueramt und die Einwohnerkontrolle sind bereits seit dem 11. Mai wieder für den Publikumsverkehr offen. Vor dem Eingang des Superblocks wurden Metallgatter aufgestellt, um die Warteschlangen ordentlich zu halten, vor dem Eingang stehen Security. Der grosse Ansturm blieb aber aus, sagt Stadtpräsident Michael Künzle. Ab dem kommenden Montag, 8. Juni, können Kundinnen und Kunden wieder wie gewohnt und ohne Anmeldung zu jedem städtischen Schalter. Mit einer Ausnahme: Die Schalter der Sozialen Dienste öffnen erst eine Woche später, ab dem 15. Juni.

Wildpark und Bibliotheken

Auch andere Bereiche der Verwaltung nähern sich wieder der Normalität an. Der Wildpark Bruderhaus öffnet am Samstag, 6. Juni, und auch die städtischen Freizeitanlagen und Veranstaltungslokale gehen wieder auf. In den Bibliotheken war die Ausleihe bereits wieder möglich, ab Montag, 8. Juni, sind nun auch die Lesesäle wieder offen.

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch ausserdem beschlossen, dass die kurzfristige wirtschaftliche Nothilfe für Selbstständigerwerbende und Kleinstbetriebe um einen Monat bis Ende Juni verlängert wird.