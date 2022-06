Gemeinderat fordert Öffnung – Bald soll es Food-Trucks an Zürichs Märkten geben Imbisswagen neben Gemüse- und Blumenständen: Zürichs Wochenmärkte sollen ein Gastroangebot erhalten. So will es eine Mehrheit des Stadtparlaments. Martin Huber

Bald auch mit Street-Food-Ständen: Wochenmarkt am Zürcher Bürkliplatz. Foto: Reto Oeschger

Mit 63 zu 40 Stimmen hat der Gemeinderat am Mittwochabend ein SP-Postulat überwiesen, das den Stadtrat auffordert, zu prüfen, wie die städtischen Wochenmärkte etwa am Bürkliplatz und am Helvetiaplatz, in Oerlikon und Altstetten künftig auch für Street-Food-Stände und Food-Trucks geöffnet werden können.