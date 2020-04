Tierschutz in der Region – Bald werden Igel wieder in Winterthur aufgepäppelt Weil ehemalige Angestellte eine eigene Igelhilfe ins Leben gerufen haben, stellt der Tierschutzverein Winterthur und Umgebung die Gundetswiler Igelstation ein. Jonas Gabrieli

Ein Igel wird in der Gundetswiler Igelstation behutsam gefüttert. Archivfoto: Heinz Diener

Der Tierschutzverein Winterthur und Umgebung wird seine Igelstation bei Gundetswil am nächsten Montag schliessen, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Seit knapp zwei Jahren hatte der Verein verletzte oder ausgehungerte Igel in einem ehemaligen Bauernhaus wieder aufgepäppelt. Im Frühling sind die Igel oft auf Hilfe angewiesen. Etwa wenn sie nach dem Winterschlaf zu wenige Insekten finden oder bei Gartenarbeiten verletzt werden.