Meisterschaft in Ungarn – Ballonpilot aus Turbenthal ist Europameister Der frisch gekürte Schweizer Meister Roman Hugi setzt sich in Szeged gegen mehr als 80 Teams durch und gewinnt die Europameisterschaft. Nicole Döbeli

Roman Hugi ist der beste Heissluftballonfahrer von Europa. Das teilt der Schweizerische Ballonverband mit. Der Pilot aus Turbenthal setzte sich mit seinem Team an der Europameisterschaft in der ungarischen Stadt Szeged gegen über 80 Ballonteams aus 22 verschiedenen Ländern durch. Dicht gefolgt vom fünffachen Europameister aus Andwil SG. Mit nur 272 Punkten weniger platziert sich Stefan Zeberli mit seinem Team auf Rang zwei.

Roman Hugi und Stefan Zeberli. Hugi löste Zeberli als Schweizer Meister und nun auch Europameister ab. Foto: PD

Begonnen hatte das Rennen am 12. September. In sechs Fahrten massen sich die Piloten in 19 verschiedenen Aufgaben, in welchen es darum geht, die Luftfahrzeuge möglichst genau durch die Winde zu steuern. Die letzte Wettkampffahrt am Donnerstag, 16. September, musste wetterbedingt abgesagt werden.

Hugi hatte Zeberli gerade erst im August vom Thron des Schweizer Meisters gestossen, welcher dieser seit 2006 innegehabt hatte. Im «Landbote»-Podcast Dialogplatz erzählt Hugi, worauf es beim luftigen Sport wirklich ankommt.

