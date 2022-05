Gewerbe in Winterthur – Baltensperger wächst mit Holzbau-Boom Die Nachfrage nach Holzmodulbauten zieht laufend an. Die Firma Baltensperger will daher expandieren, und zwar möglichst rasch. Till Hirsekorn Madeleine Schoder

Der Platz in der Holzbearbeitungshalle auf dem «Filetstück» in Oberwinterthur reicht nicht mehr aus: Die Firma Baltensperger muss ausbauen. Foto: Madeleine Schoder

Holz als Baustoff boomt. Das spürt die Winterthurer Baufirma Baltensperger ganz besonders. 2017 bezog sie in Oberwinterthur auf dem «Filetstück» der Stadt an der Albert-Einstein-Strasse einen stolzen Neubau mit Produktionshalle, über 100 Meter lang, 40 breit und 16 hoch. Doch der Platz ist längst zu knapp geworden. Die Nachfrage nach Holzmodulbauten ist in den letzten Jahren zu stark gewachsen. Zum Beispiel für die Schulpavillons, wie sie auch in Winterthur zahlreich gebaut wurden. Ein Grossauftrag aus dem Kanton Luzern hat Baltensperger an die Kapazitätsgrenze gebracht. «Wir wollten eigentlich in Oberwinterthur anbauen», sagt Geschäftsführer Beat Baltensperger. «Aber die Stadt hat uns kein neues Land mehr im Baurecht übertragen.»