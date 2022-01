Aufgefallen in Winterthur – Bank sucht Barista Die ZKB Winterthur möchte mit ihren Kunden ins Gespräch kommen und sucht dafür eine Fachperson, die Kaffee zubereiten kann. Helmut Dworschak

ZKB am Untertor in der Altstadt von Winterthur. Archivfoto: Madeleine Schoder

«Rein-raus» ist oft die Devise, wenn man am Schalter in der Bank etwas zu erledigen hat. Möglichst schnell soll es gehen. Ist das Geschäft gelungen, verlässt man den Raum, ohne nach rechts oder links zu schauen, als hätte man gerade etwas Ungehöriges getan. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) möchte dies ändern und sucht für die Filiale am Untertor, die nach dem Umbau im Juni wieder eröffnet werden soll, einen oder eine Barista. Also eine Fachperson, die etwas vom Kaffeemachen versteht. Denn mit einem Kaffee fühlt man sich gleich viel besser.