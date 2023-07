Übernahme der Credit Suisse – Banker dürfen weniger Geld ausgeben Die Spesen müssen runter, Reisen werden gekürzt, und bei den Beratern wird gespart. Arthur Rutishauser

Verlässt die Credit Suisse: Andreas Gerber, Chef des Firmenkundengeschäfts. Foto: zvg

Die Woche begann mit einem Knall. Andreas Gerber, Chef des Firmenkundengeschäfts der Credit Suisse, verlässt die Bank, teilte die CS mit. Das Firmenkundengeschäft ist eines der wenigen Bereiche, in denen die CS klar besser war als die neuen Herren von der UBS.

Schon bald machten Gerüchte die Runde, warum Gerber, der seit 1989 zur CS gehörte, gehen musste. Gemäss Recherchen der SonntagsZeitung hat er den obligatorischen CBT-Test nicht gemacht. CBT steht für Cross-Border-Training. Dabei geht es darum, fit zu bleiben für all die Vorschriften und Verbote, die es im internationalen Banking gibt. Zweimal im Jahr muss dies gemacht werden. Zu oft sind Schweizer Banken in Schwierigkeiten geraten, weil sich ihre Angestellten darum foutierten.

Zu oft haben die meisten den Test gemacht, um ihn noch ernst zu nehmen. Gerber, so erzählt man sich, habe die Assistentin den Test ausfüllen lassen. Eine Version, die niemand bestätigt. Aber sie würde passen ins Null-Toleranz-Regime, das die UBS bei der CS einführen will.

Gerbers Nachfolger wird Daniel Hunziker, der bisher für die Verwaltung der Pensionskassengelder zuständig war. Er wird jetzt auch noch Chef des Firmenkundengeschäfts, quasi im Nebenamt. Obwohl Asset Management und Firmenkundengeschäft so ziemlich gar nichts miteinander zu tun haben.

Brutales Sparprogramm

Auf der dritten Führungsebene wurden letzte Woche die Sparpläne konkretisiert. So wurden Listen erstellt für die RIF, «Reduction in Force», dem Abbauprogramm für den September. Vorgegangen wurde wie folgt: Die jeweiligen Chefs der Geschäftseinheiten, jemand von der UBS und jemand von der CS, mussten einen Plan ausarbeiten, wie sich in der neuen gemeinsamen Abteilung 30 Prozent der Angestellten einsparen liessen. Dabei sollen nicht nur CS-Leute entlassen werden, sondern es müssen auch UBS-Angestellte um ihre Stelle fürchten. «In der Praxis», so ein Mitarbeiter, «müssten aber viel mehr CS-Angestellte gehen als UBSler.»

Dazu kommt ein zusätzliches Sparprogramm bei allen direkten Kosten, die neben dem Personal noch anfallen – Spesen, Reisen, Lizenzen für Computerprogramme und vor allem Berater. Auch hier muss gespart werden, und zwar noch einmal 10 bis 20 Prozent.

CS-Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit im Zürcher Gebäude Uetlihof. Foto: Urs Jaudas

Uetlihof soll geleert werden

Betreffend Immobilien ist klar, dass der Uetlihof in Zürich geleert werden soll. Dort waren bisher die Investmentbanker, das Firmenkundengeschäft und vieles mehr konzentriert. Das soll jetzt grösstenteils in ein UBS-Gebäude nach Opfikon verlegt werden.

Wer den Uetlihof künftig nützen soll, ist unklar. Das Gebäude gehört dem Norwegischen Staatsfonds, aber die CS ist noch über zehn Jahre zur Miete verpflichtet. Wird kein Nachmieter gefunden, fallen unnötige Kosten von einer halben Milliarde Franken an. Offenbar versucht die UBS, die Stadt Zürich zu überreden, die Gebäude doch noch zu kaufen. Letztes Jahr scheiterte ein erster Versuch an den Preisvorstellungen der Norweger. Die UBS wollte zu den Recherchen keine Stellung nehmen.

