U21 des FCW – Bann gebrochen und Punkt erkämpft Die U21-Mannschaft des FC Winterthur kann doch noch punkten: Nach fünf Niederlagen in Serie erkämpft das Nachwuchsteam beim starken 1.-Liga-Spitzenteam aus Tuggen ein 1:1 (0:0). red

Laurin Vögele glich in der 80. Minute für die jungen Winterthurer aus. Foto: Urs Kindhauser

Es war keine einfache Aufgabe für U21-Trainer Fabio Digenti und seine junge Mannschaft: Nach fünf Niederlagen musste der FCW im Kanton Schwyz beim FC Tuggen antreten – ausgerechnet Tuggen. Der Klub aus der March gehört zu den beständigen und stärksten Vertretern in der 1. Liga und auch diese Saison spielt die routinierte Mannschaft um den Aufstieg. Der FCW hingegen war nach einer guten Startphase in eine hartnäckige Baisse geraten. Ausbildner Digenti legte deshalb in erster Linie Wert auf defensive Stabilität. Kein Tor kassieren, war die Devise.

Die erste Halbzeit war eine Bestätigung der Situation: Tuggen hatte mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz und die besseren Chancen. Doch die jungen Winterthurer hielten dicht. Zumindest bis kurz nach der Pause: In der 52. Minute kamen die Gastgeber zu einem Eckstoss, der ehemalige FCW-Nachwuchsspieler Jakup Jakupov stieg am Höchsten und lenkte den Ball mit dem Kopf ins Tor.

Mit Ausgleich belohnt

Statt nun das Spielgeschehen vollends an sich zu reissen und den zweiten Treffer zu suchen, gerieten die Schwyzer aus dem Konzept. Der FCW hatte plötzlich mehr vom Spiel und kam zu guten Möglichkeiten. Nur zehn Minuten nach der Führung hatte Tuggen Glück: Der Schuss von Laurin Vögele landete zwar im Tor, der FCW-Goalgetter stand jedoch im Abseits. Die Winterthurer gaben aber nicht auf und wurden in der 80. Minute für ihren Einsatz belohnt: Diesmal war es der FCW, der einen Eckball ausführen konnte. Laurin Vögele war wieder zur Stelle und traf zum viel umjubelten Ausgleich.

In der Folge wurde das Spiel nochmals intensiver. Der Unparteiische musste zwischen der 92. und 95. Minute dreimal Gelb zeigen – zweimal davon gegen den FCW. Es war aus Sicht der Winterthurer durchaus auch ein positives Zeichen, dass die junge Mannschaft bereit war und das Unentschieden unbedingt verteidigen wollte. Trainer Fabio Digenti zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Einsatz und dem Punkt: «Der Bann ist gebrochen, auf diese Leistung können wir aufbauen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.