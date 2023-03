Event mit ehemaligem US-Präsidenten – Barack Obama kommt ins Zürcher Hallenstadion Ende April macht der ehemalige US-Präsident Halt in Zürich. Wer ihm ganz nah sein will, muss tief ins Portemonnaie greifen. Ev Manz

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama wird in Zürich über Führung und Transform Foto: John Minchillo (AP/Keystone)

Warum nicht einmal einen Abend mit Barack Obama verbringen?



Das wird demnächst möglich sein, für alle, ganz unabhängig von der politischen Position. Der ehemalige demokratische US-Präsident macht im Rahmen seiner Europa-Reise auch Halt in Zürich. Am 29. April tritt der 61-Jährige im Hallenstadion auf, bevor er zwei Tage später in Amsterdam und am 3. Mai in Berlin auftritt.