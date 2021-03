Angerichtet: Essen testen – Barnabas liefert indisches Zupfhuhn Seine Gäste lässt das Barnabas nicht lange schmoren, die Hühner leider schon. Trotzdem punktet das Restaurant am Hang des Heiligbergs mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Delia Bachmann

Das Barnabas bietet aktuell eine reduzierte Karte an. Man kann die Gerichte vor Ort abholen oder liefern lassen. Foto: dba

Vor fast genau einem Jahr liess der Bundesrat die Beizen schliessen. Es folgte ein Auf und Zu, das auch im Barnabas seine Spuren hinterliess. Vor dem Fenster hängt eine Leuchtgitterkette, dahinter sind die aktuell nutzlosen Tischtrenner aus Plexiglas, eine Stele mit Desinfektionsmittel und ein frischer Tulpenstrauss zu sehen. Weil Lokal und Terrasse noch zu sind, haben die Wirte die Karte reduziert. Sie bieten aktuell nur indische Gerichte als Take-away oder Delivery an.

Wir entscheiden uns für Pakora und Samosa für je 7.50 Franken als Vorspeise. Gerade mal zwanzig Minuten später steht der Kurier vor der Tür. Sogar die Pakora – kleine in Kichererbsenteig ausgebackene Gemüsestücke – sind noch warm. Sie schmecken dann auch sehr viel besser und würziger, als es ihre gräulich-braune Farbe vermuten lässt. Das Highlight ist aber der Joghurtdip dazu. Er verbindet frische Säure mit einer ausgeprägten Süsse und etwas Schärfe. Das Gegenüber tunkt noch den letzten Rest mit Naan-Brot auf.

Das Pakora harmonierte bestens mit dem dazu gereichten Joghurtdip. Foto: dba Das Samosa kamm schön knusprig und heiss bei den Testessern an. Foto: dba Bei diesem Tandoorigericht lag das Poulet wohl zu lange im Schmortopf. Foto: dba 1 / 4

Allein wegen dieses Dips bereuen wir es nicht, die Vorspeisen bestellt zu haben. Denn die Portionen sind grosszügig, und die Hauptgänge hätten genügt, um unseren Hunger zu stillen. Wir entschieden uns für das «Ginger Chicken» und das «Tandoori». Beide Gerichte kosten 22.50 Franken. Das «Ginger Chicken» macht seinem Namen alle Ehre. Es schmeckt intensiv nach Ingwer, aber auch nach Tomate und Koriander. Die subtileren Zucchetti und Peperoni gehen etwas unter, was die Testesserin aber nicht stört. Schwieriger ist die auch bei diesem Gericht recht ausgeprägte Süsse.

Weniger glücklich ist das Gegenüber mit seinem Tandoori Chicken. Er vermutet, dass das Poulet etwas zu lange im Topf schmorte. Die meisten Fleischstücke sind in ihre Fasern zerfallen und erinnern an «Pulled Chicken». Zwar wurde das Zupfen von niedergegartem Fleisch in den letzten Jahren zur populären Zubereitungsart, in diesem Fall dürfte es jedoch ein Versehen sein. Zumal die einzelnen Geschmäcker kaum noch zu erkennen sind. Trotz einzelner Mängel stimmte für uns das Preis-Leistungs-Verhältnis.