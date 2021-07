Überalterung und Stadtflucht gestoppt – Basel ist bald nicht mehr das «Altersheim der Schweiz» Obwohl Basel zu den Wirtschaftslokomotiven der Schweiz gehört, leben hier prozentual weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter als in Zürich oder Bern. Das wird sich ändern, sagt Stadtentwickler Lukas Ott. Dina Sambar

Wie viele von ihnen leben noch in Basel? Semesterbeginn an der Universität Basel vor einigen Jahren. Foto: Roland Schmid

Der Übername «Altersheim der Schweiz» kommt nicht von ungefähr. Die Bevölkerung der Agglomeration Basel ist alt. Auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter kommen hier 33,4 Menschen, die über 64 Jahre alt sind. Die Bevölkerung in den Agglomerationen Zürich, Bern, Genf und Lausanne ist jünger. Am höchsten ist der Altersquotient in den Schweizer Gemeinden rund um Basel. Doch auch die Stadt Basel selbst hat im Schnitt weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter als die anderen grossen Kernstädte – und das, obwohl sie als Life-Science-Standort berufstätige Menschen aus aller Welt anzieht.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung