EuroAirport muss Flüge nach Zürich umleiten

Mit Sturmböen bis zu 90 km/h bläst einem der Wind am Mittwoch um die Ohren. Zu den stürmischen Böen kommen ortsweise starke Niederschläge.

Nicht nur Föhnsturm in den Alpentälern: #Böenfront zieht über den Norden der Schweiz. Möhlin/AG 97 km/h, Leibstadt/AG 84 km/h. In den nächsten Stunden v.a. noch ZH, SH, TG und SG Gefahr von Sturmböen mit 60 bis lokal 90 km/h. ^jz pic.twitter.com/KYY1VeU27i — SRF Meteo (@srfmeteo) 4. April 2018

Meteonews warnt vor dem Gewitter. Der Höhepunkt werde am späteren Nachmittag erreicht, heisst es auf Anfrage. Am stärksten betroffen ist die nördliche Schweiz.

Wegen der heftigen Böen mussten am Mittwochnachmittag am EuroAirport in Basel bereits mehrere Flüge umgeleitet werden. Zwei Easyjet-Maschinen aus Luton GB und Neapel mussten in Zürich landen. «Gerade als die Flugzeuge landen wollten, verschlechterte sich das Wetter drastisch», sagt Vivienne Gaskell, Sprecherin des EuroAirports.

Die zwei Maschinen sollen von Zürich weiter nach Basel fliegen, sobald sich das Wetter bessert. Eine weiteres Flugzeug von Frankfurt nach Basel musste umgekehren und landete wieder in Frankfurt.

Flugzeuge umgeleitet

Dass Sturmfront die Sturmfront auch Auswirkungen auf den Flugverkehr in Zürich haben wird, glaubt Philipp Bircher, Mediensprecher des Flughafen Zürichs, aktuell nicht. «Wir beobachten aber die Situation», sagt Bircher.

Auch am Donnerstag bleibt es stürmisch und durchzogen, allerdings gibt es nur noch Böen bis 40 km/h. Gegen Ende Woche wird das Wetter dann wieder besser. (hal)