BCW verliert Cheftrainer – Basketball-Projekt in Winterthur gefährdet Sie führten den Verein in die NLA: Doch nun hat sich Daniel Rasljic aus dem BC Winterthur zurückgezogen. Geschäftsführer Sam Frey sagt, was das bedeutet. Stefan Kleiser

Daniel Rasljic stemmt nach dem Cupsieg 2017 den Pokal in die Höhe, das Projekt mit Sam Frey (links daneben) hat an die nationale Spitze geführt. Foto: Stefan Kleiser

2010 erzählte Daniel Rasljic dem «Landboten», dass er Winterthur zu einer Basketballstadt machen wolle. Er sei wohl gescheitert, räumt der 45-Jährige heute ein. Zwar brachte er gemeinsam mit Sam Frey den Basketballclub Winterthur in Form: An der Seitenlinie führte er die beiden Fanionteams aus der 3. Liga regional in die Nationalliga A, die Frauen sogar zu zwei Cupsiegen und dem Gewinn des SBL-Cups. Die Winterthurerinnen zählen zu den zwei besten Equipe der Schweiz.

Es gelang jedoch nicht, den Verein bei mehr als einigen wenigen Geldgebern zu verorten. Dem langjährigen Headcoach machte zudem die fehlende Akzeptanz seitens des regionalen sowie auch des nationalen Verbandes zu schaffen, die ein Leistungszentrum lieber anderswo wünschen als im Damen-Vize-Meister Winterthur. Weil er auch noch beobachtete, dass die von ihm hochgehaltenen Werte immer schwieriger durchzusetzen sind, hat sich Rasljic über die Festtage aus dem BCW zurückgezogen. Aus gesundheitlichen Gründen, wie er betont.