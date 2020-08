Der Fall Infos einblenden

Am 14. Januar 1997 brach jemand in das Haus von Stanley Stotler ein. Als dieser unverhofft zurückkam, schoss ihm der Einbrecher in den Kopf. Stotler überlebte, war zunächst aber nicht in der Lage, den Täter auf einer Reihe von Fotos zu identifizieren. Der «New York Times» zufolge bat ihn dann ein Polizeibeamter, nach bestem Wissen und Gewissen zu raten, und er zeigte auf ein Bild von Irons.

Es gab jedoch keine Zeugen, keine Fingerabdrücke, keine DNA- oder Blutspuren, die den damals 16-jährigen Teenager mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht hätten. Trotzdem wurde er Ende 1998 wegen Einbruch und Körperverletzung zu 50 Jahren Haft verurteilt.

Nach jahrelangem Engagement von Basketballerin Moore und weiteren Helfern, kam der Fall im Frühling 2020 erneut vor einen Richter und Irons Verurteilung wurde aufgehoben. Richter Daniel Green beschrieb den ursprünglichen Fall anschliessend als «sehr schwach und bestenfalls umständlich». (lai)