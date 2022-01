Tolle Leistung im Viertelfinal – Basketballerinnen aus Winterthur nahe an der Sensation Bloss 13 Punkte fehlten den BCW-Frauen im Cup gegen Nyon zu einer Überraschung. Das 86:98 des NLB-Teams gegen den Leader der NLA ist ein Achtungserfolg. Stefan Kleiser

41 Punkte und beinahe der Einzug in den Cup-Halbfinal: Die Winterthurerin Brandy Beasley beschäftigt die Verteidigung von Nyon. Foto: Stefan Kleiser

Die Aussenseiterinnen schnupperten lange an einem Exploit. Auch im letzten Viertel «habe ich gedacht, dass wir noch gewinnen», kommentierte Alexandra Vollmeier den knappen Ausgang des Cup-Viertelfinals. Acht Minuten vor Schluss hatten die Winterthurerinnen, in der Meisterschaft in der NLB am Start, den Rückstand gegen NLA-Leader Nyon auf sieben Punkte verringert: Vor allem dank der überragenden Brandy Beasley, die 41 Punkte warf.