Mutmassliche Geheimnisverletzung – Raiffeisen und Basler Kantonalbank starten Untersuchung in der Affäre Lachappelle Guy Lachappelle gab vor den Medien zu, ein vertrauliches Dokument der Basler Kantonalbank seiner Ex-Geliebten gemailt zu haben. Nun nimmt die Bank die Vorgänge unter die Lupe. Holger Alich , Arthur Rutishauser

Guy Lachappelle, Präsident der Raiffeisen-Bank, bei der Medienkonferenz vom Donnerstag, an der er seinen Rücktritt als Raiffeisen-Präsident erklärte. Foto: Lucia Hunziker

Die Affäre Lachappelle hat ein Nachspiel. Die Basler Kantonalbank (BKB), deren Chef Guy Lachappelle bis Oktober 2018 war, kündigt auf Anfrage an, dass sie eine interne Untersuchung in dem Fall gestartet habe. «Wir hatten bis vor kurzem keine Kenntnisse von den Vorwürfen», erklärte eine Sprecherin der BKB.

Lachappelle hatte am Donnerstag in einer Medienkonferenz zugegeben, dass er eine interne Präsentation über die Digitalstrategie der BKB seiner damaligen Geliebten über seine private Mailadresse habe zukommen lassen. «Das Papier ist eigentlich sehr vertraulich, weil es potenziell börsenrelevante Infos enthält», schrieb Lachappelle an seine damalige Partnerin in einer Mail vom 25. November 2017, die dieser Zeitung vorliegt.