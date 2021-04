Kolumne Landluft – Basteln Sie wirres Zeug! Gehen Ihnen allmählich die Ideen aus, was Sie in Corona-Zeiten sonst noch Gescheites tun könnten? Meinung Markus Brupbacher

Wenn es Kühe durch die Luft wirbelt, ist Landluft-Zeit. Illustration: Ruedi Widmer

Haben Sie keine Lust, auch noch die 97. Variante des Bananenbrots zu backen? Keinen grünen Daumen fürs Gärtnern? Keine Nerven für das grösste Puzzle der Welt? Oder sind Sie schlicht zu alt und zu vernünftig, um am Wochenende aus Corona-Frust in der Stadt randalieren zu gehen? Dann habe ich etwas für Sie: Basteln Sie sich eine Endzeitverschwörungstheorie. Was Sie für die muntere Bastelei brauchen, sind harte Fakten. Diese setzen Sie so zueinander in Beziehung, dass die ganze Wahrheit sichtbar wird. Lesen Sie die Zeichen direkt vor Ihren Augen! Und erfahren Sie endlich, was Ihnen Politik und Medien verheimlichen. Los gehts!

Hier sind die 8 Bauteile: 1) Wegen des Borkenkäfers müssen massenhaft Fichten gefällt werden. 2) Die Baumstämme werden in zwei Nassholzlagern an der Thur bei Ossingen und Andelfingen gelagert. 3) Die Eisenbahnbrücke bei Ossingen ist gesperrt. 4) In Andelfingen ist eine 55 Meter hohe Mobilfunkantenne geplant. 5) Die Weinlandautobahn A4 wird bis Andelfingen verbreitert. 6) Ab nächstem Jahr verbietet der Kanton das Füttern von Wildtieren. 7) Vögel brüten sehr nahe beim Menschen. 8) Und der Vorname Noah wird immer beliebter.

Sehen Sie sie schon, die Zusammenhänge? Bevor die Sintflut kommt, werden die vielen Noahs im Thurtal zwischen Ossingen und Andelfingen die Arche aus Käferholz bauen. Bis es aber so weit ist, lagert das Bauholz an der Thur. Die Ossingerbrücke ist bereits gesperrt, weil der Kiel auf diese und die 2200 Meter entfernte Andelfinger Eisenbahnbrücke gelegt wird. Dafür wird auch die zweite Brücke schon bald gesperrt. Der Bug des fertigen Schiffes wird mit einem dicken Seil an einem 55 Meter hohen Pfahl festgemacht – der angeblichen Andelfinger «Antenne».

Die ausgebaute Autobahn ist in Tat und Wahrheit die Rampe, über welche die Tiere dann in die Arche verladen werden. Mit dem Brüten in Menschennähe lernen die Vögel schon einmal das enge Zusammensein mit dem Menschen auf dem Holzschiff. Und das Fütterungsverbot von Wildtieren bezweckt in Wahrheit, zum Beispiel Greifvögel von Fleisch zu entwöhnen. Der Kanton füttert sie stattdessen heimlich mit Körnchen. Denn sie sollen ja auf der Arche ihre Krallen von Hasen, Hamster, Maus und Co. lassen.

