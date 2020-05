Sportanlage in Andelfingen – Bau der neuen Aussenanlage hat begonnen Neben der Dreifachhalle in Andelfingen entsteht eine Aussensportanlage. Beim Spatenstich sprach der Präsident der Baukommission auch über mögliche Stolpersteine. Eva Wanner

Hoben die ersten Stücke Erde aus, wo künftig der Allwetterplatz stehen wird (v.l.): Hanspeter Jäger, Thomas Wegmann, David Stäheli, Stefan Bänziger sowie Roberto Violi, Gemeinderat von Andelfingen und Präsident der Betriebs- und der Baukommission. Foto: Enzo Lopardo

Dem Neubau der Aussenanlage bei der Dreifachhalle in Andelfingen wurden zwar keine Steine in den Weg gelegt, dafür anderes. Das Coronavirus etwa und die Auswirkungen, die es auf alle möglichen Bereiche des Lebens hat. Beispielsweise: Weil auch das Notariat in reduzierter Form arbeitet und die Social-Distance-Regeln eingehalten werden müssen, haben die Verantwortlichen die Verträge in Schichten unterschrieben, sagt Roberto Violi. Der Andelfinger Gemeinderat ist Präsident der Betriebskommission der Sporthalle und leitet die Baukommission, die sich mit der Erstellung der Aussenanlage befasst.